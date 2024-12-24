Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам и складам армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что для выполнения задач СВО были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146-ти районах», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 65 дронов ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что операторы дронов ВС РФ уничтожают укрытия ВСУ. Бойцы добровольческого отряда «Буревестник» постоянно совершенствуют свои навыки и могут за минуты обнаружить позиции украинских боевиков.