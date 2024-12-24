Не хотят как Украина: власти Грузии заявили о беспрецедентном давлении Запада
В Грузии заявили о давлении Запада из-за отказа соответствовать его интересам
Фото, видео: Reuters/Irakli Gedenidze; 5-tv.ru
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Тбилиси отказывается делать из своей страны полигон для интересов некоторых стран.
На Грузию оказывается огромное давление из-за отказа властей участвовать в «украинском сценарии». Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Для Запада правительство страны стало неприемлемым, поскольку не согласилось сделать из Грузии полигон для их интересов. В отчаянных попытках сохранить власть уходящий президент Саломе Зурабишвили позвонила лидерам Польши, Чехии, Швеции и Латвии, а также главе евродипломатии Кае Каллас. Как утверждает пресс-служба Зурабишвили, с европейцами она обсуждала проведение новых парламентских выборов. И даже обещала «свергнуть режим».
В воскресенье она должна будет передать полномочия новому президенту — Михаилу Кавелашвили.
Ранее 5-tv.ru рассказывали о том, что Саломе Зурабишвили пригрозила правящей партии Грузии «свержением режима».
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