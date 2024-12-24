Не хотят как Украина: власти Грузии заявили о беспрецедентном давлении Запада

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В Грузии заявили о давлении Запада из-за отказа соответствовать его интересам

Фото, видео: Reuters/Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

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Тбилиси отказывается делать из своей страны полигон для интересов некоторых стран.

На Грузию оказывается огромное давление из-за отказа властей участвовать в «украинском сценарии». Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Для Запада правительство страны стало неприемлемым, поскольку не согласилось сделать из Грузии полигон для их интересов. В отчаянных попытках сохранить власть уходящий президент Саломе Зурабишвили позвонила лидерам Польши, Чехии, Швеции и Латвии, а также главе евродипломатии Кае Каллас. Как утверждает пресс-служба Зурабишвили, с европейцами она обсуждала проведение новых парламентских выборов. И даже обещала «свергнуть режим».

В воскресенье она должна будет передать полномочия новому президенту — Михаилу Кавелашвили.

Ранее 5-tv.ru рассказывали о том, что Саломе Зурабишвили пригрозила правящей партии Грузии «свержением режима».

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