Многоходовочка: россиянин прикинулся жертвой ДТП и угнал авто своего «спасителя»

На чужой машине злоумышленник попал уже в настоящую аварию.

Невероятную схему угона автомобиля придумал житель Барнаула. Мужчина притворился, что его переехал мусоровоз и стал молить о помощи проезжавших мимо водителей. Первый же из них согласился доставил мнимого пострадавшего в больницу. А когда спаситель отлучился за врачом, человек на кресле каталке вмиг излечился, побежал в к выходу прыгнул в заведенную машину и дал по газам. Правда, уехать далеко не успел. Через пару километров он попал уже в реальное ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярске мужчина устроил «картинг» на парковке и протаранил 15 машин.