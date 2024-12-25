«Немного переборщила»: Мария Погребняк пожаловалась на резкую потерю веса
Мария Погребняк плохо себя чувствует из-за большой потери веса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Знаменитость рассказала поклонникам о плохом самочувствии.
Блогер Мария Погребняк стремительно теряет килограммы и из-за этого плохо себя чувствует. Об этом сообщила сама знаменитость в своем Telegram-канале.
Погребняк пожаловалась на плохое самочувствие и призналась, что дело может быть в резком похудении. Недомогание заставило блогера встать на весы. Цифры, которые показало устройство, шокировали звезду.
«Вчера почувствовала себя плохо. Слабость, усталость. Встала на весы и ужаснулась. Я стремительно теряю вес, он уже дошел до 45 килограммов», — рассказала знаменитость.
При этом рост Погребняк составляет 170 сантиметров. Подписчики тут же заявили, что речь может идти о серьезном диагнозе, а именно анорексии. Некоторые начали иронизировать в комментариях под постом.
«Я считаю, надо еще схуднуть. Выглядите громоздко…»;
«Почему вас начало это пугать сейчас? Мы, окружающие, вам кричали „караул“ уже давно…», — пишут поклонники.
Сама Мария объясняет резкую потерю веса новогодними хлопотами и бессонными ночами с младшим сыном, у которого начали резаться зубки.
«Девочки, в низком весе мне действительно комфортно, но сейчас, похоже, я немного переборщила. <…> Не успеваю нормально поесть, нервничаю, и в итоге вес продолжает снижаться», — заверяет блогер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как пластика у скандально известного Хайдарова изменила блогера Погребняк.
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