«Немного переборщила»: Мария Погребняк пожаловалась на резкую потерю веса

Знаменитость рассказала поклонникам о плохом самочувствии.

Блогер Мария Погребняк стремительно теряет килограммы и из-за этого плохо себя чувствует. Об этом сообщила сама знаменитость в своем Telegram-канале.

Погребняк пожаловалась на плохое самочувствие и призналась, что дело может быть в резком похудении. Недомогание заставило блогера встать на весы. Цифры, которые показало устройство, шокировали звезду.

«Вчера почувствовала себя плохо. Слабость, усталость. Встала на весы и ужаснулась. Я стремительно теряю вес, он уже дошел до 45 килограммов», — рассказала знаменитость.

При этом рост Погребняк составляет 170 сантиметров. Подписчики тут же заявили, что речь может идти о серьезном диагнозе, а именно анорексии. Некоторые начали иронизировать в комментариях под постом.

«Я считаю, надо еще схуднуть. Выглядите громоздко…»;

«Почему вас начало это пугать сейчас? Мы, окружающие, вам кричали „караул“ уже давно…», — пишут поклонники.

Сама Мария объясняет резкую потерю веса новогодними хлопотами и бессонными ночами с младшим сыном, у которого начали резаться зубки.

«Девочки, в низком весе мне действительно комфортно, но сейчас, похоже, я немного переборщила. <…> Не успеваю нормально поесть, нервничаю, и в итоге вес продолжает снижаться», — заверяет блогер.

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