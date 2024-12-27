«Во имя немецкой экономики»: Лукашенко призвал ФРГ восстановить отношения с Россией

Накануне президент Белоруссии обсуждал данный вопрос с Владимиром Путиным.

Германии необходимо восстановить отношения с Россией для спасения своей экономики. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Пусть покупают (газ — Прим.ред.), платят деньги России и восстанавливают нормальные отношения. Не во имя России — Россия без них справится, и мы тоже. Пусть восстанавливают во имя своей немецкой экономики», — считает глава Белоруссии.

Лукашенко также рассказал, что накануне обсуждал данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Последний отметил, что РФ не отказывается от поставок газа в ФРГ.

К слову, в беседе с журналистами после заседания ЕАЭС Путин напомнил, что Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики. Москва готова реализовать это через Польшу, но страна закрыла действующий маршрут по газопроводу Ямал — Европа.

По словам президента России, он не исключает также поставок через Украину, однако Киев своим арбитражным иском блокирует эту перспективу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина «поднимает» цены на газ в Европе.