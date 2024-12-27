Трамп намекнул на сокращение американской помощи Украине

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WP: Трамп призвал страны Европы увеличить поддержку Украины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он начал оказывать давление на европейские государства с тем, чтобы страны ЕС «увеличили вклад».

Дональд Трамп давит на европейские страны, чтобы они увеличили свою помощь Украине. Об этом пишет Washington Post. Издание утверждает, что избранный президент США уже пообещал Киеву сокращение американских поставок. Это начали осознавать и в ВСУ.

Украинские военные уже прямо говорят, что Запад их попросту бросит и оставит без оружия. При этом они жалуются на катастрофическую нехватку людей на фронте. Каждодневные потери резко снизили желание украинцев умирать за режим Зеленского. Из-за этого некоторые солдаты ВСУ стали ждать инаугурации Трампа в надежде, что он остановит конфликт, как и обещал. Однако это слабо волнует киевский режим, который ранее уже подготовил закон о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

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