«Уже несколько месяцев»: беременная невестка Валерии сообщила о тяжелой утрате

Родственница знаменитой исполнительницы тяжело переживает потерю.

У невестки певицы Валерии умерла собака. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

Лиана, беременная жена Арсения Шульгина, сына известной исполнительницы, сообщила о смерти своего любимого питомца. Йоркширский терьер по кличке Тэрри прожил в их семье 15 лет.

Любимца Лианы не стало несколько месяцев назад, но со своими подписчиками в социальных сетях этой грустной новостью Шульгина поделилась совсем недавно. Жена Арсения хотела прийти в себя после печальных событий, чтобы рассказать об этом без слез на глазах.

«Уже несколько месяцев, как тебя нет. 15 счастливых лет ты прожил с нами, дарил на столько счастья… Очень ярко помню тот день, когда мама принесла тебя домой… Ты был очень умным, добрым, милым, но смелым песиком. Мы все очень скучаем», — пишет Лиана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что невестка певицы Валерии раскрыла пол второго ребенка. Шульгины уже воспитывают трехлетнюю дочь Селин.

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