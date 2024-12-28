Вооруженные силы РФ продвигаются в глубину обороны противника.

За сутки подразделения группировки войск «Центр» отразили 12 контратак ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделение группировки продолжили активное продвижение в глубину обороны противника. В результате этого ВСУ потеряли порядка 450 боевиков. Войска «Центра» нанесли поражение живой силе сразу нескольких бригад противника. В том числе морской пехоты, теробороны, нацгвардии и других в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Новооленовка и Новотроицкое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военные нанесли поражение технике ВСУ.

«Противник потерял два танка, включая Leopard производства ФРГ, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, четыре бронетранспортера, из них два М113 американского производства и Spartan производства Великобритании», — рассказала в ведомстве.

Также были уничтожены две боевые бронемашины, четыре автомобиля, 203-мм самоходная артустановка «Пион», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М101 производства США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике.