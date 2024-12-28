Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции еще 14 столичных поликлиник

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

В построенных и обновленных зданиях сделано все, чтобы посещение было комфортным для москвичей.

Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции еще 14 столичных поликлиник

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

По новому стандарту работает уже почти 300 московских поликлиник, 74 из них открыли в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В конце декабря пациентов начали принимать еще в 14 модернизированных зданиях. Это консультативно-диагностическая поликлиника № 121 (филиал № 5), городские поликлиники № 170 (филиал № 4), № 191 (филиал № 1), № 218 (филиал № 2), № 23, 45 (филиал № 1) и № 6 (филиал № 5). Также открыли консультативно-диагностический центр № 6 (филиал № 4) и детские городские поликлиники № 104 (филиал № 1), № 120 (филиал № 2), № 132 (филиал № 1), № 69 (филиал № 3) и № 7 (филиал № 2).

«Таким образом, после реконструкции открыта уже 271 поликлиника. Параллельно строим новые там, где это нужно. Принимают пациентов уже 23 учреждения, четыре из них — с этого года», — написал Мэр Москвы.

В построенных и обновленных зданиях предусмотрены просторные светлые холлы и удобные зоны ожидания. В учреждениях установлено современное оборудование и применяют цифровые технологии. Все это делает посещение поликлиник более комфортным.

Программу реконструкции планируют завершить уже до конца следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метрополитена: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую».

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