Космонавты поздравили россиян с наступающими праздниками с МКС

Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов поздравили россиян с грядущими праздниками
Фото, видео: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk; 5-tv.ru
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К гражданам страны обратились Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.
Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили россиян с наступающим Новым годом. Их видеообращение с борта Международной космической станции (МКС) было опубликовано «Роскосмосом» в Telegram.
Самое важное в эти дни, подчеркнул Герой России Иван Вагнер, находиться в кругу самых близких людей.
«Мы желаем всем вам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро и дарите счастье и улыбки окружающим», — пожелал россиянам космонавт.
Соратника поддержал Александр Горбунов. Он отметил, что, находясь в сотне километров от Земли, космонавты больше других ощущают нехватку общения с семьями.
В свою очередь, Герой России Алексей Овчинин пожелал россиянам традиционных благ — счастья, здоровья и успехов во всем.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции с борта МКС. Уважительное отношение к основному закону страны, неукоснительное соблюдение всех заложенных в конституции норм, как подчеркнул Герой России Алексей Овчинин, это святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации.
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