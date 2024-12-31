Космонавты поздравили россиян с наступающими праздниками с МКС

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 10 0

Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов поздравили россиян с грядущими праздниками

Фото, видео: Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk; 5-tv.ru

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К гражданам страны обратились Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили россиян с наступающим Новым годом. Их видеообращение с борта Международной космической станции (МКС) было опубликовано «Роскосмосом» в Telegram.

Самое важное в эти дни, подчеркнул Герой России Иван Вагнер, находиться в кругу самых близких людей.

«Мы желаем всем вам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро и дарите счастье и улыбки окружающим», — пожелал россиянам космонавт.

Соратника поддержал Александр Горбунов. Он отметил, что, находясь в сотне километров от Земли, космонавты больше других ощущают нехватку общения с семьями.

В свою очередь, Герой России Алексей Овчинин пожелал россиянам традиционных благ — счастья, здоровья и успехов во всем.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции с борта МКС. Уважительное отношение к основному закону страны, неукоснительное соблюдение всех заложенных в конституции норм, как подчеркнул Герой России Алексей Овчинин, это святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации.

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