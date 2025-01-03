За два часа уничтожены семь украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечено, что по два беспилотника было уничтожено над Белгородской, Брянской и Орловской областями, один — над Курской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские силы сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 97 б беспилотников самолетного типа.