Представитель Палестины заплакал во время заседания совбеза ООН

Рияд Мансур не смог сдержать слез, когда заговорил о жертвах ударов ЦАХАЛ.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал во время заседания совбеза организации. В своем обращении он вел речь о погибшем в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда докторе Махмуде Абу Нуджайле.

Мансур не смог сдержать слез, когда зачитывал запись оставленную врачом несколько месяцев назад на доске для планирования операций.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — прочитал послание представитель Палестины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли десять человек. В числе жертв, предварительно, трое детей. Еще несколько человек получили ранения. Отмечается, что район Аль-Маваси официально объявлен гуманитарной зоной, но это не останавливает израильских военных.

Кроме того, удар по лагерю беженцев в первый день 2025 года был не единственным. Речь идет о целой серии, в том числе в Джебалии на севере Газы, а также в лагере беженцев Эль-Бурейдж и в городе Газа. Пресса насчитывает по меньшей мере 28 убитых палестинцев.