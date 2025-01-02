В результате атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли десять человек

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Al Jazeera: в ходе атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли 10 человек

В ходе атаки Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли 10 человек

Фото: www.globallookpress.com/Abed Rahim Khatib

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Среди жертв, по предварительным данным, трое детей.

Как минимум десять палестинцев, находившихся в лагере беженцев в секторе Газа, погибли в результате удара со стороны израильских войск. В числе жертв, предварительно, трое детей. Еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщают журналисты катарского телеканала Al Jazeera. Отмечается, что палаточный лагерь расположен в гуманитарной зоне Аль-Маваси, которая находится в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава.

Отмечается, что район Аль-Маваси официально объявлен гуманитарной зоной, но это не останавливает израильских военных. Как подчеркивают представители телеканала, атаки, несмотря ни на что, происходят регулярно, погибли и пострадали сотни людей.

Кроме того, удар по лагерю беженцев в первый день 2025 года был не единственным. Речь идет о целой серии, в том числе в Джебалии на севере Газы, а также в лагере беженцев Эль-Бурейдж и в городе Газа. Пресса насчитывает по меньшей мере 28 убитых палестинцев.

В конце декабря, как сообщал 5-tv.ru, стало известно о гибели 50 человек, включая пятерых медицинских работников, на севере сектора Газа. Армию Израиля обвиняют в бомбежке госпиталя, а также машины с палестинскими журналистами. Организации по защите свободы СМИ открыто заявляют, что Израиль устроил «массовое убийство» журналистов в Газе.

Конфликт на Ближнем Востоке

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского радикального движения ХАМАС прорвались из сектора Газа на территорию Израиля и жестоко расправились с людьми в приграничных районах и захватили заложников. В ответ Израиль объявил военную операцию. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами открыла огонь по северным районам Израиля.

В сентябре 2024го произошла серия терактов. В честности, в Ливане массово взрывались пейджеры и рации. Представители местного Минздрава говорили о 37 жертвах и пяти тысячах пострадавших. Через несколько дней ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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