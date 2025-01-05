В Кремле опровергли информацию о встрече Путина с Трампом или канцлером ФРГ

Песков заявил, что сейчас нет планов встречи Путина с Трампом или Шольцем
Фото: © РИА Новости
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Депутат бундестага недавно заявил, что Олаф Шольц, вероятно, может посетить Москву.
Планы встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным лидером США Дональдом Трампом пока отсутствуют. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«В настоящий момент таких планов нет», — сказал он.
Прежде о вероятной встрече высказал депутат бундестага Родерих Кизеветтер, представитель Христианско-демократического союза (ХДС). По его словам, Шольц может посетить Москву до запланированных на конец февраля выборов в бундестаг.
Кизеветтер также отметил, что встреча с российским лидером может состояться и у Дональда Трампа. Однако эту информацию опроверг Песков.
К слову, Олаф Шольц заявил о желании повторно поговорить с Владимиром Путиным. Германский лидер подтвердил, что не собирается отправлять на Украину немецкие войска. Однако его страна и дальше продолжит оказывать военную помощь Незалежной.
Путин и Шольц уже беседовали по телефону 15 ноября 2024 года. В ходе своего первого за два года разговора президент РФ напомнил главе правительства ФРГ условия Москвы, которые могут стать основой возможных договоренностей по окончанию боевых действий на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен назвал Украину страной с безграничной коррупцией.
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