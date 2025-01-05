В России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей

Размер выплаты, как и прежде, рассчитывается в зависимости от заработка будущей мамы.

В 2025 году в России увеличилось пособие по беременности и родам. Хорошие новости для тех, кто планирует пополнение в семье, сообщили представители Социального фонда РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что размер выплаты рассчитывается из среднего заработка мамы за два года, предшествовавших году начала декретного отпускаю

В 2025-м минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 22 440 рублей в месяц. Исходя из этого пособия за 140 дней составят минимум 103 285 рублей, максимум — 794 355 рублей. Минимальная сумма за 156 дней - 115 089 рублей, максимальная — 885 139 рублей, за 194 дня минимум — 143 123 рубля, максимум — 1 100 750 рублей. Точные цифры зависят от зарплаты женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пенсии будут проиндексированы в России в 2025 году. Кроме того, правительство РФ повысило доступность бесплатных социальных услуг. Также президент страны Владимир Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев труда РФ.