Алана Мамаева не пожалела Блиновскую, встретившую Новый год в СИЗО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Разбирательства по делу блогера продолжаются почти год, все это время она находится в изоляторе. Ее муж Алексей отправился в зону проведения спецоперации.

Мамаева о Блиновской, встретившей Новый год в СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Бывшие жены знаменитых российских футболистов Мария Погребняк и Алана Мамаева в своем шоу на YouTube обсудили итоги года, в том числе очень большие проблемы с налогами блогера Елены Блиновской, из-за которых она почти год находится в следственном изоляторе (СИЗО). Мамаева не просто не пожалела заключенную, что провела Новый год за решеткой и давно не видела своих детей. Она обвинила Блиновскую в беспечности и припомнила, как та хвасталась своим огромным состоянием.

Блогер задолжала налоговой службе почти полтора миллиарда рублей. Ее недвижимость выставлена на продажу, но едва ли реализация имущества покроет сумму долга. Супруг основательницы «Марафона желаний» отправился в зону спецоперации. Некоторые знаменитые знакомые Елены сочувствуют ей как матери и считают человеком, которого сделали объектом публичной порки. Но не Алана Мамаева.

Алана Мамаева уверена, что Блиновская получила по заслугам. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Я ее вселенским злом точно не считаю. Но если взять в учет то, какие огромные бабки она зарабатывала и при этом не думала о налогах, это тупизм какой-то», — заявила она.

«Она поймала звездную болезнь, конечно же. Очень некрасиво высказывалась. Сама привлекла к себе несчастье, когда стала кичиться роскошью. Показывать роскошь в наше время кринжово», — добавила Мария Погребняк.

Арбитражный суд признал Елену Блиновскую банкротом в ноябре, реализация ее имущества пока не завершена, но на некоторые объекты недвижимости, по слухам, нашлись покупатели. Речь идет об огромном доме в подмосковной Истре, а также двух квартирах в одном из столичных ЖК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводят Новый год арестанты в СИЗО.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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