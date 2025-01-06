«Традиция»: в Кремле подтвердили планы Путина посетить рождественское богослужение

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Евгения Романова
Евгения Романова 108 0

Песков: Путин традиционно посетит рождественское богослужение

«Традиция»: в Кремле подтвердили планы Путина посетить рождественское богослужение

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Один из главных христианских праздников отмечается в России в ночь на 7 января.

Президент России Владимир Путин посетит рождественское богослужение. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал он.

Песков уточнил, что подробности посещения Путиным торжественного мероприятия будут сообщены позднее.

Один из главных христианских праздников — Рождество Христово — отмечается в России в ночь с 6 на 7 января. Праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там проходит масштабная служба, на которой присутствуют тысячи верующих.

Наступление этого праздника знаменует завершение строгого 40-дневного поста. Обычно в ходе рождественского богослужения православно верующие прославляют рождение Иисуса Христа во плоти от его земной матери, Царицы Небесной Девы Марии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле опровергли информацию о встрече Путина с набравшим большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампом или канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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