«Традиция»: в Кремле подтвердили планы Путина посетить рождественское богослужение

Один из главных христианских праздников отмечается в России в ночь на 7 января.

Президент России Владимир Путин посетит рождественское богослужение. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал он.

Песков уточнил, что подробности посещения Путиным торжественного мероприятия будут сообщены позднее.

Один из главных христианских праздников — Рождество Христово — отмечается в России в ночь с 6 на 7 января. Праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там проходит масштабная служба, на которой присутствуют тысячи верующих.

Наступление этого праздника знаменует завершение строгого 40-дневного поста. Обычно в ходе рождественского богослужения православно верующие прославляют рождение Иисуса Христа во плоти от его земной матери, Царицы Небесной Девы Марии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле опровергли информацию о встрече Путина с набравшим большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампом или канцлером ФРГ Олафом Шольцем.