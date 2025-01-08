Учат в школе: как изменится ЕГЭ в 2025 году

Изменения не сделали тесты ЕГЭ сложнее в 2025 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В этом году правкам подверглись задания по русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам.
В ЕГЭ 2025 были внесены очередные корректировки. Информационное агентство URA.RU разобралось в них с экспертами.
В экзаменах появились небольшие нововведения, и это уже ежегодная практика. В 2025 году подкорректировали ЕГЭ по русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам. В тестах по остальным предметам все осталось, как и прежде.
Все преобразования не несут за собой масштабный характер. Например, уточняются формулировки вопросов, изменяется нумерация в блоках заданий, меняется минимально допустимый порог слов в сочинениях или эссе.
Как утверждает заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург, экзамен не становится сложнее — лишь вариативнее.
«Вариативность стала очень хорошей, потому что если вы поступаете на мехмат или на физтех, там повышенная математика. А если в гуманитарную сферу — там математика базовая, которую, кстати, можно сдать еще в десятом классе. То есть очень много таких вещей, такого поступательного развития», — объясняет Ямбург.
К тому же из тестов по гуманитарным предметам уходят вопросы «угадайки». Все задания являются выполнимыми, даже те, что повышенной сложности. С ними спокойно должны справляться те школьники, которые стабильно готовились к ЕГЭ.
Кроме того, он не считает такой формат проверки итоговых знаний перегрузкой для учеников. Напротив, педагог уверен, что сдать только нужные для тебя предметы и не проходить вступительные испытания в университетах проще, чем было ранее.
То, что с ЕГЭ происходит лишь модернизация и усовершенствование, считает и начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, учитель истории, Андрей Лукутин. По его мнению, в большинстве случаев изменения делают экзамен только лучше.
«В английском языке было введено говорение. Это стало более объективно, нежели те схемы, которые были в заданиях», — привел пример Лукутин.
Оба эксперта сходятся во менении, что ЕГЭ сегодня — это удобный, объективный и непредвзятый способ проверки знаний. А ждать изменения формата итогового экзамена на какой либо другой нет смысла.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.
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