Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 50 тысяч боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ, отражая попытки вторжения ВСУ в регион, только за минувшие сутки ликвидировали более 290 украинских боевиков.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия», — отметили в ведомстве.

В ходе боев группировка войск «Север» нанесла удары формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка противника, а также бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Зазулевка, Косица, Куриловка, Меловой и многих других.

Также были поражены живая сила и военная техника армии Украины в Сумской области.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы взяли в плен 18 боевиков ВСУ вблизи Курахово в ДНР.