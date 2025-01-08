Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 58 0

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 50 тысяч боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ, отражая попытки вторжения ВСУ в регион, только за минувшие сутки ликвидировали более 290 украинских боевиков.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия», — отметили в ведомстве.

В ходе боев группировка войск «Север» нанесла удары формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка противника, а также бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Зазулевка, Косица, Куриловка, Меловой и многих других.

Также были поражены живая сила и военная техника армии Украины в Сумской области.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. 

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы взяли в плен 18 боевиков ВСУ вблизи Курахово в ДНР.

Тема:
Курская область
8 янв
Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
«Расслабляться не стоит»: бойцы рассказали об отражении атаки ВСУ под Курском
7 янв
Более 325 боевиков и 10 танков: озвучены потери ВСУ в Курской области за сутки
7 янв
Расчет «Малки» уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 янв
ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в Курской области
6 янв
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 янв
Спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Курской области
5 янв
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область
3 янв
За два часа уничтожены семь украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
Новогодний сюрприз: Джигурда и Анисина показали повзрослевших детей
15:55
Собянин: к проекту «Учебный день в музее» присоединились новые площадки
15:41
«За троих»: оператор Гриценко назвал погибшего Мартемьянова трудолюбивым человеком
15:36
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
15:25
Не все и сразу! Как избежать постновогодней тоски
15:09
«За всю историю»: Чернышенко назвал 2024 год рекордным по числу путешествий по РФ

Сейчас читают

В Донецке простились с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым
«Ничего не можем узнать»: туристка из Нальчика пропала в Турции в канун Нового года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год