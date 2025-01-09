Мечты о сиесте: на какие проблемы со здоровьем указывает дневная сонливость

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Кардиолог Палаткина: дневная сонливость может указывать на анемию

На что указывает дневная сонливость

Фото: www.globallookpress.com/© Winfried Schäfer

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Постоянное желание прилечь и отдохнуть в светлое время суток нельзя игнорировать.

Постоянная дневная сонливость может указывать не только на недостаток отдыха, но и быть признаком некоторых заболеваний, например, анемию. Об этом Life.ru рассказала врач-кардиолог Людмила Палаткина.

По словам специалиста, исключить переутомляемость и недосып легко. Нужно только привести в норму режим отдыха и бодрствования. Отказаться от взаимодействия с цифровой техникой за два часа до того, как лечь в кровать, а также исключить плотный ужин незадолго до ночного отдыха. Крепкому сну способствует теплая ванна или вечерние прогулки.

Если все это не помогает, и спать днем все равно хочется, то значит, организм сигнализирует о каком-то сбое в его работе, уверена кардиолог. Например, о недостатке гемоглобина и кислородном голодании, то есть анемии. Она сопровождается бледностью кожи и тахикардией. Также гипотиреоз — пониженная функция щитовидной железы могут провоцировать сонливость. Этот недуг способствует появлению лишнего веса. А головокружение, отторжение физической активности и желание отоспаться говорят об артериальной гипотонии.

Однако самым страшным в этом списке является нарушение мозгового кровообращения, проще говоря, инсульт.

Если вы понимаете, что постоянная сонливость днем не вызвана недостатком или плохим качеством отдыха, то нужно обратиться к врачу.

«Сон — важнейшая составляющая качественного функционирования человеческого организма. Длительная депривация сна может привести к катастрофическим последствиям. Не стоит игнорировать дневную сонливость», — заверила Палаткина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как плохой сон влияет на вес.

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