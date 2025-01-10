Собянин рассказал о модернизации системы цифровых услуг

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 13 0

В частности, появилась возможность подать онлайн-заявку на внесение в реестр «Социальное такси».

Собянин рассказал о модернизации системы цифровых услуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали в прошлом году на портале mos.ru. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, для многодетных семей сделали цифровое удостоверение.

«Его можно получить в личном кабинете и использовать вместо бумажного документа. При этом каждый раз заходить на mos.ru вовсе не обязательно. В мобильном приложении „Мой id“ доступен QR-код цифрового удостоверения. Его также можно показывать, например, при подтверждении льготы в учреждениях культуры, магазинах, во время покупки железнодорожных билетов и в других жизненных ситуациях», — уточнил градоначальник.

Также появилась возможность подать онлайн-заявку на внесение в реестр «Социальное такси», добавил мэр.

После регистрации в реестре люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные пассажиры смогут вызывать спецтранспорт для поездки в медицинские, социальные, культурные и развлекательные учреждения столицы, также на нем можно доехать до пансионатов, аэропортов и вокзалов.

Кроме того, на mos.ru появилась услуга расчета или перерасчета жилищно-коммунальных платежей, обновлен сервис «Запись к нотариусу», а в суперсервисе «Переезд в Москве» создан раздел «Подготовка к переезду» с инструкциями и полезными рекомендациями. На портале можно найти и новый раздел «Культура Москвы». В нем собрана информация о творческих учреждениях города, тематические новости, анонсы и билеты на предстоящие мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в первый учебный день после новогодних каникул мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус кадетской школы № 1784 имени генерала армии В.А. Матросова с детским садом в Беговом районе.

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