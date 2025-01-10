Число отравившихся в пекарне жителей Перми достигло 82
Продукцией пекарни в Перми отравилось 82 человека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Количество пострадавших может вырасти.
Число жителей Перми, отравившихся в пекарне «Хлебница», выросло до 82. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На сегодняшний день зарегистрировано 82 случая обращения с признаками отравления», — сказано в сообщении.
Источник подчеркнул, что число пострадавших может продолжить расти.
В канун Нового года инфекционные отделения больниц Перми приняли множество пациентов с симптомами сальмонеллеза. Скоро стало известно, что все они недавно употребляли продукцию сетевой пекарни «Хлебница». В связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что на производстве сети не был соблюден порядок технологии, что может нарушить безопасность выпускаемых изделий. Также были обнаружены проблемы с маркировкой продукции, что создает дополнительную угрозу здоровью клиентов.
Из-за несоблюдения многих предписаний, пекарни и заготовочный цех были закрыты на период до 90 дней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание.
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