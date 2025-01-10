Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Алисы

Эфирная новость 75

У девочки врожденный порок сердца, ей срочно нужна дорогостоящая операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю девятилетней Алисы.

У девочки врожденный порок сердца. Она нуждается в дорогостоящей операции, на которую требуется три с половиной миллиона рублей.

Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 5 миллионов 497 тысяч 512 рублей. Спасибо вам большое.

Тема:
День Добрых Дел
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