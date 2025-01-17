«Большие потери»: польские ветераны вспоминают об освобождении Варшавы в 1945 году

Участники тех событий не дадут стране забыть историю.

17 января — памятная дата военной истории нашей страны. Ровно 80 лет назад советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков Варшаву. Решающий штурм предваряла мощная арт-подготовка. Под плотным огнем пехота завершила операцию уверенной победой. В современной Польше эту дату старательно пытаются забыть. Вот только те, кто освобождал Варшаву, до сих пор помнят все до мельчайших деталей. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков продолжит тему.

Январское утро 1945-го. Морозный воздух над правым берегом Вислы содрогается от грохота тысяч артиллерийских орудий.

«Это впервые я такое видел: четыре-пять часов артиллерия долбила. Всех видов», — рассказывает Виктор Ильиных, ветеран Великой Отечественной войны.

Виктору Николаевичу Ильиных — 101 год. Ветеран из Новосибирской области до сих пор помнит тот январь 45-го. Тогда ему было всего 22. Молодой лейтенант, командир пулеметного взвода. За плечами — два года войны: бои под Старой Руссой, Ржевский котел…

«Большие потери были наши. В Польше целый год стояли, пока соберут на Берлин», — добавляет Виктор Ильиных.

Варшава имела важное стратегическое значение для Германии. Гитлер, объявив ее крепостью, надеялся удержать советское наступление и оттянуть неизбежное передвижение к Берлину.

Предвидя ожесточенное сопротивление, Жуков задумал дерзкий маневр: основные силы 1-го Белорусского фронта должны были прорвать оборону южнее Варшавы и, обходя город с запада, отрезать пути отступления немецкой группировке.

Под шквальным огнем, без поддержки с воздуха, советские войска рвались вперед. Виктор Николаевич вспоминает, как тогда прикрывая пехоту, он едва не лишился жизни, в рукопашную отбиваясь от двух фашистов.

«Я в яме сижу, они на меня налетели. Я одного заколол сразу, а второго — в плен», — вспоминает ветеран.

Будущая легенда советского кино, тогда еще никому не известный сержант Иннокентий Смоктуновский, героически сражался за освобождение Польши. В одном из последних интервью он вспоминал, как его подразделение, всего около 130 человек, не дало прорваться из окружения целой немецкой группировке.

«Нас осталось в живых только четыре человека. Все остальные лежали. Я у них, и мои товарищи трое, забирали патроны и гранаты. Чтобы как-то продлить свою жизнь», — рассказывал Иннокентий Смоктуновский, Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны.

С севера и юга фашистов сжимали тиски 1-го Белорусского фронта, но первыми в пылающую Варшаву, по приказу Жукова, 17 января, ворвались бойцы дружественного Войска Польского.

«План Варшавско-Познанской операции, тоже собственноручной подписью Жукова, где он говорит о том, что именно первая польская армия должна войти в Варшаву», — дополняет Юлия Венгер, главный документовед центрального архива МО Российской Федерации.

Оставшиеся в живых жители, всего несколько десятков тысяч из почти миллионного довоенного населения — солдат встретили как героев. Плакали, обнимали, делились последним.

Как поляки встречали освободителей, хорошо описывается в одном из рассекреченных архивных документов в центральном архиве министерства обороны. Так, информационный бюллетень. Один из митингов. Здесь цитата… Войт Миллер: «Пять с половиной лет немцы угнетали и онемечивала польский народ. Сегодня солнце вновь сияет и для нас, и это сделала Красная Армия, принеся нам свободу. От всей души я благодарю Красную Армию за то, что она спасла нас и освободила от фашистского рабства».

Но в современной Варшаве об этом сегодня стараются не вспоминать, как о тысячах погибших на территории Польши советских солдат. Торжества по случаю освобождения столицы — не проходят, демонтирован ряд памятников воинам освободителям.

«Об этом просто умалчивают. Это постоянная практика польских властей. Даты, с которыми трудно спорить, просто обходят молчанием», — заявляет Мачей Вишневский, политолог.

Одни стараются забыть, другие хотели бы — но не могут. Даже спустя 80 лет — война не отпускает…

«Она мне каждый день снится. Прячешься, что делать? Практически каждую ночь…» — говорит Виктор Ильиных.