Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Курской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 89 0

Хинштейн: в результате обстрела поселка Коренево местный житель получил ранения

местный житель получил осколочные ранения в Коренево

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

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Тема:
Курская область

Состояние пострадавшего взято по особый контроль.

В результате артиллерийского обстрела поселка Коренево местный житель 1970 года рождения получил многочисленные осколочные ранения. Об этом сообщил Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Пострадавший был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первичную помощь. Сейчас мужчину везут в областную клиническую больницу», — сказано в сообщении.

Хинштейн отметил, что состояние пострадавшего будет взято под особый контроль, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вместе с тем Врио губернатора обратил внимание граждан на то, что решение вернуться в «серую зону» — территорию, которая отделяет некоторые населенные пункты ДНР, Херсонской и Запорожской областей от территории, подконтрольной Украине — является опасным для жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на многоэтажку в Котовске. В результате падения беспилотника есть пострадавшие. Два многоквартирных дома получили повреждения. Сотрудники СК намерены привлечь к уголовной ответственности всех причастных к совершению преступления.

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