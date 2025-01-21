Врио замгубернатора Курской области Стародубцев покинул пост

Временно исполняющий обязанности (врио) заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев покинул пост. Об этом администрация региона сообщила в Telegram-канале.

Такое решение было принято в связи с состоянием здоровья Стародубцева.

«С 20 января по собственному желанию в связи с состоянием здоровья пост покинул временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев», — говорится в заявлении.

В публикации также отмечается, что документ об увольнении уже подписал врио губернатора Александр Хинштейн. Других подробностей в сообщении регионального правительства не приводится.

Сергей Стародубцев работал в администрации Курской области с 2019-го. Ранее он занимал пост председателя комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия, а затем его назначили заместителем губернатора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократят вдвое. Соответствующие поправки разработал Минтруд, их уже поддержали в Кабмине.