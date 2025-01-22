«Время перемен!» — Орбан призвал ЕС пересмотреть политику санкций в отношении России

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 22 0

Орбан призвал ЕС пересмотреть политику санкций в отношении России

Премьер-министр Венгрии призвал ЕС пересмотреть политику санкций в отношении России

Фото: Reuters/Мартон Монус

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Премьер-министр Венгрии считает, что с приходом к власти в США Дональда Трампа в мире начнется новая эпоха.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть политику санкций в отношении России. Он считает, что в мире начинается новая эпоха.

«Пришло время поговорить о санкциях! <…> Настало время перемен!» — написал Орбан в соцсети.

Он также сделал акцент на том, что санкции не смогли ни положить конец военному конфликту, ни парализовать экономику, ни найти Европе замену российской энергии из других доступных источников.

Премьер-министр Венгрии считает, что разработанные брюссельскими бюрократами санкции только и сделали, что уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

До этого новоиспеченный президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что санкции против России, вероятно, будут ужесточены в случае, если та откажется от переговоров о прекращении огня. Также он отметил, что его беседа с президентом РФ Владимиром Путиным состоится «очень скоро».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Орбан призвал Европу к переменам.

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