Путин поставил задачу АСИ выводить российские бренды на мировой рынок

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 38 0

Это решение он озвучил на заседании наблюдательного совета АСИ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Российские бренды и разработки нужно активнее продвигать на международном рынке. Такую задачу поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Нужно сформировать такую среду, механизмы поддержки, чтобы в России создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных, труднодоступных, населенных пунктов. Чтобы российские бренды уверенно выходили на зарубежные рынки», — отметил Путин.

Лидер страны также поручил поддерживать и распространять частную инициативу по развитию брендов. Для этого он предложил развивать абсолютно новые предприятия или функционирующие в России организации.

Как считает Путин, данная инициатива относится также и к творческим индустриям, туризму, деловым проектам, которые выступают за защиту окружающей среды, сфер науки и технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Патрушев доложил о достижении технологического суверенитета Российской Федерации.

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