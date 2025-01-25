Патрушев призвал предприятия стимулировать интерес школьников к судостроению

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Помощник президента России посетил лицей № 211 имени Пьера де Кубертена в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Для развития в стране судостроительной отрасли, в том числе морской робототехники, нужно стимулировать интерес школьников к науке и технике. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Помощник Владимира Путина вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили лицей № 211 имени Пьера де Кубертена, где ознакомились с работой инженерных классов.

Они обсудили дальнейшее развитие лицея с руководством учебного заведения. Необходимо, чтобы лицеисты могли применять свои знания на практике и увидели востребованность этой профессии.

«Вот они (ученики. — Прим. Ред.) сюда (в лицей. — Прим. Ред.) идут, начинают проявлять интерес. Важно, чтобы он развивался и рос. Вот тогда будет дело, и они дальше в вуз захотят поступать. У них будет желание тянуться к знаниям», — отметил Патрушев.

Ради этой цели в учебный процесс внедрят различные предприятия в области судостроения. Подобные программы уже воплощаются в жизнь, заверил Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга также отметил, что будущее будет за теми, кто вовремя создаст интегральную систему образования.

Лицей № 211 ориентирован на изучение естественно-научных дисциплин и является суперсовременным учебным заведением. Здесь создаются все необходимые условия для получения высококачественного образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушеву показали процесс проектирования атомных подлодок.

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