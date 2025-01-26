Тимоти Шаламе заподозрили в заимствовании одежды из гардероба Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе — один из главных модников Голливуда. И если раньше он лишь аккуратно внедрял в свои образы женские элементы или аксессуары, то теперь полностью перешел на гардероб своей возлюбленной — звезде из семейства Кардашьян и бизнесвумен Кайли Дженнер. Об этом пользователи активно рассуждают в социальных сетях.

Поклонники Шаламе заподозрили его в интересе к одежде Дженнер после очередного выхода в свет. Актер побывал на парижской премьере фильма «Совершенный незнакомец» (байопик о Бобе Дилане с Тимоти в главной роли. — Прим. ред.) в розовой бейсболке и узком шарфике. Затем его видели в джинсах с очень низкой посадкой и с маленькой сумочкой Chanel в руках на автограф-сессии.

Фанаты звездной пары тут же нашли совпадения. Они уверены, что видели брендовую сумочку на фотографиях раньше и что принадлежит она дочери Дженнер Сторми. Подписчики смеются, что новый бойфренд Кайли донашивает вещи ее дочки. Впрочем, многие комментаторы признавались, что и сами бы с удовольствием покопались в гардеробе знаменитой предпринимательницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как роман с Кайли Дженнер навлек серьезную угрозу на Тимоти Шаламе.