Реабилитационный центр для участников СВО появится в Дагестане

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Владимир Путин обсудил развитие региона с Сергеем Меликовым.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Об уникальных программах поддержки бойцов спецоперации, которые ввели в Дагестане, сегодня доложил Владимиру Путину Сергей Меликов.

Глава региона уточнил, что более тысячи героев и их родственников смогут осуществить мечту, пожалуй, любого мусульманина и совершить хадж. Эта поездка будет для них совершенно бесплатной.

Кроме того, Дагестан запустил свой социальный лифт для бойцов и оказывает необходимую медицинскую помощь.

«"Сады памяти» — это такая программа, которую мы ведем с прошлого года. По программе «Время героев» двое наших военнослужащих проходят президентский курс, и мы буквально на днях запустили программу, которую называем «Доблесть гор». Это аналог «Времени героев» и мы по ней уже работаем. За счет внебюджетных источников реализуем ряд проектов. Один из них, по которому договоренность достигнута уже в этом году, это строительство за счет наших, дагестанских инвесторов реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжелые ранения, в том числе баротравмы. Планируем сделать до 200-300 койко-мест. И хорошее место выбрали — на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской военной флотилии…» — рассказал Меликов.

Отдельно в разговоре коснулись и развития туризма. В прошлом году Дагестан посетило около двух миллионов путешественников, и это число растет с каждым годом. Сергей Меликов отметил, что в регионе стараются строить и развивать именно недорогие гостиницы, чтобы у большего числа россиян была возможность посетить эти красивые места.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане продолжается масштабная проверка АЗС. Тотальные проверки заправок в Дагестане начались после трагедий — в августе прошлого года и в сентябре этого. При взрывах погибли 48 человек, более ста пострадали.

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