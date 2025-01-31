«Подсадили меня»: Саша Стоун тоже смотрит турецкие сериалы

Блогер заканчивает последний сезон популярного шоу и уже раздумывает над тем, что ему смотреть дальше.

Блогер Саша Стоун признался, что полюбил турецкие сериалы. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Оставь это ветру».

«Знаете, месяца три назад я сказал бы, что я не понимаю (любви к турецким сериалам. — Прим. ред.). Но вот подсадили меня на „Зимородка“… Я не могу. Ребята, кто смотрит, что вы сделали со мной?! Не могу оторваться. У меня осталось две серии и третий сезон заканчивается. Я не знаю, что дальше смотреть…» — жалуется блогер.

К слову, фильм «Оставь это ветру» тоже турецкий, главные роль в нем исполнили Ханде Эрчел (та самая Эда из сериала «Постучись в мою дверь») и Барыш Ардуч (в его портфолио такие проекты как «Любовь напрокат», «Ворон» и «Время счастья»).

Новая картина рассказывает о давних друзьях Эге и Аслы, которые последний раз виделись, когда им было по пять лет. Прошло время, дети повзрослели и каждый пошел по своему пути: Эге живет беззаботной жизнью, плавая на серфе, а Аслы занялась бизнесом.

По сюжету героине предстоит убедить давнего приятеля разрешить строительство отеля в бухте, где он живет, иначе ее компания обанкротится. Конечно, это будет не просто и, конечно, победит… любовь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч появились на премьере фильма «Оставь на ветру» в Москве.