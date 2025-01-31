«Говорят по-турецки и жуют люля-кебаб»: Шепелев потрясен количеством поклонников восточных сериалов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 37 0

Дмитрий Шепелев посетил премьеру фильма «Оставь это ветру»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Телеведущий посетил премьеру фильма «Оставь это ветру».

Телеведущий Дмитрий Шепелев потрясен количеством людей, которые пришли на встречу с турецкими актерами Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. О своих впечатлениях артист рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Оставь это ветру».

«Я абсолютно потрясен количеством людей, которые пришли еще до открытия. Я вез детей в школу по этой дороге, и уже стояла очередь. Все говорят по-турецки, все жевали люля-кебаб и ждали сегодняшнего вечера. Поэтому я абсолютно потрясен. Буду учить турецкий язык», — отметил Шепелев.

Турецкие актеры приехали в Россию 30 января на премьеру фильма «Оставь это ветру», в котором исполнили главные роли. Совместная работа артистов над романтической комедией была одним из самых обсуждаемых событий турецкого кино в 2024 году.

Кинотеатр «Красный Октябрь» встретил Эрчел и Ардуча большим ажиотажем — охране пришлось с большим усилием сдерживать людей в фойе. Мероприятие посетили многие российские знаменитости, среди которых телеведущая Ксения Бородина, актер Никита Джигурда, блогеры Анастасия Решетова, Виолетта Чиковани, Анна Байдавлетова, Дина Саева и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонница турецких сериалов Ксения Бородина встретилась с Ханде Эрчел.

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