Тарасова сомневается в приезде фигуристов из России на похороны Волянской в США

Тренер Тарасова: спортсмены из России могут не приехать на похороны Волянской
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
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Спортсменку похоронят 7 февраля в Соединенных Штатах.
Советская фигуристка и тренер Инна Волянская, погибшая в авиакатастрофе над Вашингтоном, иногда бывала в России, хотя и проживала в Соединенных Штатах. Этим с корреспондентом aif.ru поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Инна, конечно, приезжала в Россию. Не знаю, правда, как часто. Я с ней в Америке виделась. Не разговаривали о ее приездах в Россию», — рассказала она.
Бывшая спортсменка также вспомнила о своих теплых взаимоотношениях с ушедшей из жизни Волянской.
«Я очень ее любила, и она меня, мы очень дружили. Последний раз виделись, наверное, пару лет назад в США», — призналась Татьяна.
Порассуждала Тарасова и о возможном посещении похорон Инны в США ее коллегами из России. Она выразила неуверенность в их визите.
«Поедет ли кто из фигуристов на похороны? Я думаю, что нет, но не знаю», — сказала тренер.
Также собеседница назвала дату, в которую погибшую планирую похоронить, — 7 февраля.
Из Советского Союза чемпионка Волянская уехала в 1996 году, поскольку тогда у нее начались проблемы с работой.
Спортсменка Инна Волянская погибла в авиакатастрофе в ночь на 30 января. Пассажирский лайнер и военный вертолет столкнулись неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На судне находилось 60 пассажиров, в их числе Инна, тренера Евгения Шишкова, Вадим Наумов и четыре члена экипажа, в вертолете — трое. Все погибли.
Ранее 5-tv.ru писал, что коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни.
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