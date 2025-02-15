В США раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

CBS: экипаж Black Hawk мог не услышать диспетчера перед катастрофой в Вашингтоне

В США раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi34

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Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

В столкновении военного вертолета с самолетом American Airlines в ночь на 30 января погибли 67 человек.

Экипаж военного вертолета Black Hawk мог не услышать указаний диспетчера перед столкновением с пассажирским самолетом American Airlines в Вашингтоне в ночь на 30 января. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди.

По ее словам, авиадиспетчер на вышке управления воздушным движением в аэропорту имени Рейгана за 17 секунд до столкновения дал указание экипажу вертолета пролететь позади лайнера. Однако запись из кабины Black Hawk говорит о том, что экипаж пропустил это указание. Выяснилось, что в вертолете была нажата клавиша микрофона в тот момент, когда экипажу поступило сообщение диспетчера. Микрофон был включен в течение 0,8 секунды.

Также установлено, что вертолет превысил допустимую для той местности высоту полета в 200 футов (около 61 метров) и летел на высоте около 325 футов (чуть больше 99 метров).

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk с тремя пилотами в ночь на 30 января. Это случилось в Вашингтоне неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выживших нет.

Среди пассажиров были три россиянина: Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская. В США они работали тренерами по фигурному катанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне начали подъем обломков разбившегося самолета American Airlines.

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