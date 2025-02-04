В Вашингтоне начали подъем обломков разбившегося самолета American Airlines

Специалисты приступили к подъему со дна реки обломков самолета American Airlines, который на прошлой неделе столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном.

На поверхность уже достали двигатель и крупный фрагмент фюзеляжа. Работы планируют завершить за три дня. Все части лайнера доставят в специальный ангар, где попытаются восстановить каркас воздушного судна. Это поможет в расследовании катастрофы.

Также продолжается работа водолазов по поиску тел погибших. На данный момент найдены 55 жертв, ещt 12 числятся пропавшими без вести.