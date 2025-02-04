В Вашингтоне начали подъем обломков разбившегося самолета American Airlines
На поверхность из реки уже достали двигатель и крупный фрагмент фюзеляжа.
Фото, видео: Reuters/Ken Cedeno
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Специалисты приступили к подъему со дна реки обломков самолета American Airlines, который на прошлой неделе столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном.
На поверхность уже достали двигатель и крупный фрагмент фюзеляжа. Работы планируют завершить за три дня. Все части лайнера доставят в специальный ангар, где попытаются восстановить каркас воздушного судна. Это поможет в расследовании катастрофы.
Также продолжается работа водолазов по поиску тел погибших. На данный момент найдены 55 жертв, ещt 12 числятся пропавшими без вести.
- 2 февр
- «В последнюю секунду»: пилот разбившегося в США самолета пытался избежать столкновения
- 1 февр
- Сын погибших в США фигуристов Шишковой и Наумова снялся с соревнований
- 1 февр
- Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни
- 1 февр
- Все бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета извлечены
- 31 янв
- Грубая ошибка: Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне
- 31 янв
- Появились новые кадры авиакатастрофы в Вашингтоне
- 31 янв
- Герой «чуда на Гудзоне» назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
- 31 янв
- Мало диспетчеров: в США назвали еще одну возможную причину авиакатастрофы
- 31 янв
- Захарова подтвердила гибель троих россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне
- 31 янв
- Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Читайте также
100%
2.13 102.49
0.36
Нашли ошибку?