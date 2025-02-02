«В последнюю секунду»: пилот разбившегося в США самолета пытался избежать столкновения
Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался избежать столкновения
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
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Однако маневр был предпринят слишком поздно.
Пилот самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, пытался в последний момент уйти от столкновения с помощью маневра. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
«Пилот пассажирского самолета, который на этой неделе столкнулся с военным вертолетом и потерпел крушение в реке Потомак, возможно, попытался в последнюю секунду избежать столкновения», — отмечается в публикации.
Представитель NTSB Тодд Инман заявил, что незадолго до столкновения наблюдалось небольшое увеличение тангажа, однако маневр был предпринят слишком поздно.
Согласно данным бортового самописца, в момент удара воздушное судно находилось на высоте около 100 метров, однако эти цифры нуждаются в уточнении, поскольку расходятся с показаниями диспетчерской вышки. Кроме того, до сих пор не получены данные с военного вертолета Black Hawk. Расследование продолжается.
Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk с тремя пилотами в ночь на 30 января. Это случилось в Вашингтоне неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выживших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия США раскрыла имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета.
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