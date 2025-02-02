«В последнюю секунду»: пилот разбившегося в США самолета пытался избежать столкновения

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался избежать столкновения

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался избежать столкновения

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Однако маневр был предпринят слишком поздно.

Пилот самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, пытался в последний момент уйти от столкновения с помощью маневра. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

«Пилот пассажирского самолета, который на этой неделе столкнулся с военным вертолетом и потерпел крушение в реке Потомак, возможно, попытался в последнюю секунду избежать столкновения», — отмечается в публикации.

Представитель NTSB Тодд Инман заявил, что незадолго до столкновения наблюдалось небольшое увеличение тангажа, однако маневр был предпринят слишком поздно.

Согласно данным бортового самописца, в момент удара воздушное судно находилось на высоте около 100 метров, однако эти цифры нуждаются в уточнении, поскольку расходятся с показаниями диспетчерской вышки. Кроме того, до сих пор не получены данные с военного вертолета Black Hawk. Расследование продолжается.

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk с тремя пилотами в ночь на 30 января. Это случилось в Вашингтоне неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выживших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия США раскрыла имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета.

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