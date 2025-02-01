Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 676 0

Коллега о жертве авиакатастрофы в США фигуристке Волянской: Мама для всех детей

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Погибшая, со слов знакомой, буквально «жила на катке», относилась к своему делу с абсолютной самоотдачей.

Советская фигуристка и тренер Инна Волянская была одним из пассажиров самолета American Airlines, упавшего в реку Потомак (Вашингтон, США) после столкновения с военным вертолетом. Она стала одной из 14 спортсменов, погибших в авиакатастрофе. Коллега спортсменки Инна Овсянникова рассказала о ее жизненном пути и поделилась собственным горем, а также грузом утраты на плечах ее учеников.

Овсянникова и Волянская вместе переехали в Штаты в 1996 году, чтобы быть тренерами. Они долго работали в одной компании, подопечными были дети. По словам коллеги, погибшая буквально «жила на катке», относилась к своему делу с абсолютной самоотдачей, а юные подопечные ее просто обожали, часто проводили с ней время после тренировок.

«Она была как мама для всех детей, и поэтому сейчас нам главное детям дать надежду. Я детям сказала всем, что вы должны продолжать работать, потому что так хотела Инна», — сказала Овсянникова.

По последним данным, спасатели достали из воды 41 тело, 28 из них удалось идентифицировать. Также из реки уже извлечены «черные ящики», расследование и поисковые работы продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о жителях Филадельфии, пострадавших после крушения легкомоторного самолета.

Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне
1 февр
Все бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета извлечены
31 янв
Грубая ошибка: Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне
31 янв
Появились новые кадры авиакатастрофы в Вашингтоне
31 янв
Герой «чуда на Гудзоне» назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
31 янв
Мало диспетчеров: в США назвали еще одну возможную причину авиакатастрофы
31 янв
Захарова подтвердила гибель троих россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне
31 янв
Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
31 янв
«Они почти вернулись домой»: американцы боятся летать после авиакатастрофы в Вашингтоне
31 янв
Тренер и фигурист Александр Кирсанов находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета
31 янв
Пассажирка упавшего в США самолета отправила мужу сообщение за минуты до гибели
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
Олеся Судзиловская назвала российских режиссеров национальным знаком качества
6:20
«Еще больше невинных душ»: Трамп отреагировал на авиакатастрофу в Филадельфии
6:00
Официальный представитель СК Светлана Петренко отмечает день рождения
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака
5:36
Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни
5:18
Чтобы хватало на отпуск: экономист назвал несколько рабочих способов накопления денег

Сейчас читают

Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни
Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге семь миллионов рублей
Она вернется. Москву ждут морозы после «вишневой» зимы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год