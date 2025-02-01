Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни

Погибшая, со слов знакомой, буквально «жила на катке», относилась к своему делу с абсолютной самоотдачей.

Советская фигуристка и тренер Инна Волянская была одним из пассажиров самолета American Airlines, упавшего в реку Потомак (Вашингтон, США) после столкновения с военным вертолетом. Она стала одной из 14 спортсменов, погибших в авиакатастрофе. Коллега спортсменки Инна Овсянникова рассказала о ее жизненном пути и поделилась собственным горем, а также грузом утраты на плечах ее учеников.

Овсянникова и Волянская вместе переехали в Штаты в 1996 году, чтобы быть тренерами. Они долго работали в одной компании, подопечными были дети. По словам коллеги, погибшая буквально «жила на катке», относилась к своему делу с абсолютной самоотдачей, а юные подопечные ее просто обожали, часто проводили с ней время после тренировок.

«Она была как мама для всех детей, и поэтому сейчас нам главное детям дать надежду. Я детям сказала всем, что вы должны продолжать работать, потому что так хотела Инна», — сказала Овсянникова.

По последним данным, спасатели достали из воды 41 тело, 28 из них удалось идентифицировать. Также из реки уже извлечены «черные ящики», расследование и поисковые работы продолжаются.

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