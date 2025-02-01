Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни
Коллега о жертве авиакатастрофы в США фигуристке Волянской: Мама для всех детей
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Погибшая, со слов знакомой, буквально «жила на катке», относилась к своему делу с абсолютной самоотдачей.
Советская фигуристка и тренер Инна Волянская была одним из пассажиров самолета American Airlines, упавшего в реку Потомак (Вашингтон, США) после столкновения с военным вертолетом. Она стала одной из 14 спортсменов, погибших в авиакатастрофе. Коллега спортсменки Инна Овсянникова рассказала о ее жизненном пути и поделилась собственным горем, а также грузом утраты на плечах ее учеников.
Овсянникова и Волянская вместе переехали в Штаты в 1996 году, чтобы быть тренерами. Они долго работали в одной компании, подопечными были дети. По словам коллеги, погибшая буквально «жила на катке», относилась к своему делу с абсолютной самоотдачей, а юные подопечные ее просто обожали, часто проводили с ней время после тренировок.
«Она была как мама для всех детей, и поэтому сейчас нам главное детям дать надежду. Я детям сказала всем, что вы должны продолжать работать, потому что так хотела Инна», — сказала Овсянникова.
По последним данным, спасатели достали из воды 41 тело, 28 из них удалось идентифицировать. Также из реки уже извлечены «черные ящики», расследование и поисковые работы продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал о жителях Филадельфии, пострадавших после крушения легкомоторного самолета.
- 1 февр
- Все бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета извлечены
- 31 янв
- Грубая ошибка: Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне
- 31 янв
- Появились новые кадры авиакатастрофы в Вашингтоне
- 31 янв
- Герой «чуда на Гудзоне» назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
- 31 янв
- Мало диспетчеров: в США назвали еще одну возможную причину авиакатастрофы
- 31 янв
- Захарова подтвердила гибель троих россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне
- 31 янв
- Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
- 31 янв
- «Они почти вернулись домой»: американцы боятся летать после авиакатастрофы в Вашингтоне
- 31 янв
- Тренер и фигурист Александр Кирсанов находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета
- 31 янв
- Пассажирка упавшего в США самолета отправила мужу сообщение за минуты до гибели
Читайте также
86%
-0.20 102.13
-0.65
Нашли ошибку?