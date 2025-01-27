Взятие важной высоты. Как наши бойцы освобождали Николаево-Дарьино в Курской области

Эфирная новость 27 0

Боевики ВСУ, конечно, готовились, что наши пойдут на штурм. Но вряд ли думали, что это будет так молниеносно.

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

А в курском приграничье российские военные выбили врага из села Николаево-Дарьино. Теперь под нашим контролем трасса на Суджу. Кроме того, село является стратегической высотой, откуда артиллерия может эффективно наносить удары по тылу врага в соседней Сумской области Украины. Важнейшую роль в освобождении Николаева-Дарьина сыграли операторы ударных беспилотников. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Среди руин Николаево-Дарьино виднеется флаг ВДВ. Его в камеру дрона показывают штурмовики-дальневосточники. Населенный пункт освобожден. Бои за него шли почти десять дней.

Операторы FPV-дронов продолжают добивать остатки натовской техники, которую ВСУ здесь бросили. Ударные беспилотники на оптоволокне сыграли важнейшую роль в освобождении села.

«Были перераспределены расчеты непосредственно для выбивания противника с укрытия. С блиндажей, с опорных пунктов, с укрытий в подвалах, которые они оборудовали», — отметил врио начальника службы БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Демон».

Начать эту операцию нашим войскам удалось после освобождения Ольговского леса, бои за который длились несколько месяцев. Начинали движение штурмовики со стороны реки Снагость, и, чтобы подойти ближе к Николаево-Дарьино, пришлось форсировать реку.

«Пешком, просто в воду по шею залазили и выходили. Река Снагость. Надо было ее преодолеть. Притом что группе даже вещи высушить негде было», — сообщил штурмовик с позывным «Кадет».

За рекой было болото, а потом открытый участок, который полностью контролировался дронами. Командование поставило штурмовикам задачу — разбиться по секторам и заходить в село на рассвете малыми группами.

Большинство штурмовиков — добровольцы. Для них это была первая в жизни операция.

«Подхожу ко второй бойнице, и с нее вылазит автомат. Первая мысль была схватить за дуло. Но потом осознание пришло, что он держится за рукоятку и ничего получится. Он начинает стрелять в сторону наших пацанов. Я в момент закидываю за спину ему гранату», — сообщил стрелок с позывным «Шкет».

Такой дерзости противник не ожидал. ВСУ, конечно, готовились, что наши пойдут на штурм, но вряд ли думали, что это будет так молниеносно. В итоге на брошенных позициях, уже привычно, наши штурмовики нашли множество трофеев.

Например, на этих флешках есть важные данные о численности группировки ВСУ в Курской области. Также нашим бойцам удалось достать схему опорного пункта, по которой понятно, как устроена круговая оборона у противника. И книгу выдачи оружия, где записаны все номенклатуры вооружения, которые противник использует. Видим, что листы простреляны.

Освобождение Николаево-Дарьино — это взятие важной высоты. С этого населенного пункта наша артиллерия сможет доставать до тыловых частей ВСУ в Сумской области.

Но самое главное — это то, что теперь российские войска взяли под контроль трассу на Суджу, вдоль которой можно вести наступление на западные окраины главного курского укрепрайона ВСУ. К новой наступательной операции командование уссурийских десантников уже готовится.

Тема:
Курская область
27 янв
Российская армия освободила Николаево-Дарьино в Курской области
27 янв
По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2». Лучшее видео из зоны СВО
25 янв
Более 360 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки
24 янв
За сутки ВСУ потеряли более 190 боевиков в Курской области
24 янв
Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА
24 янв
Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией
23 янв
ВСУ потеряли более 270 боевиков в Курской области за сутки
23 янв
Боевики в панике: ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье
23 янв
Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.13
-1.13 102.75
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:22
«Иногда ради прикола»: актер Кулик об участии в лотереях
21:04
Взятие важной высоты. Как наши бойцы освобождали Николаево-Дарьино в Курской области
20:49
Плевок в прошлое. Польша отказалась приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима
20:32
«Спокойно не получится»: Волочкова рассказала, как пройдет свадьба ее дочери
20:15
ВСУ атаковали старинный храм в Белгородской области зажигательными снарядами
20:02
Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина отправили в СИЗО

Сейчас читают

«Не патриот, а вор и отец уклониста»: компромат из офиса Зеленского бьет по Порошенко
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Это неправильно»: Караулова о Брухуновой, высмеявшей девушек с поддельными сумками

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год