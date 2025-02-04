Наемный подрывник? Один из погибших в ЖК «Алые паруса» мог быть исполнителем взрыва
Один из погибших в ЖК «Алые паруса» мог быть исполнителем взрыва
Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina
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Всего погибли двое, среди них — руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян.
Устроивший подрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» может быть смертником. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, это было покушение на убийство. Погибли двое человек, включая руководителя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Личность второго пока неизвестна. Однако, согласно одной из версий, это может быть нанятый украинскими спецслужбами иностранный гражданин, который ранее был судим. У него была при себе мина МОН-500. Ее он привел в действие, когда увидел Саркисяна.
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания, в результате чего погибли двое человек. Один из которых Армен Саркисян. Личность второго пока не неизвестна. Также пострадали четверо человек.
В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что один из подъездов в московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли после взрыва.
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