Наемный подрывник? Один из погибших в ЖК «Алые паруса» мог быть исполнителем взрыва

Всего погибли двое, среди них — руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян.

Устроивший подрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» может быть смертником. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, это было покушение на убийство. Погибли двое человек, включая руководителя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Личность второго пока неизвестна. Однако, согласно одной из версий, это может быть нанятый украинскими спецслужбами иностранный гражданин, который ранее был судим. У него была при себе мина МОН-500. Ее он привел в действие, когда увидел Саркисяна.

Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания, в результате чего погибли двое человек. Один из которых Армен Саркисян. Личность второго пока не неизвестна. Также пострадали четверо человек.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один из подъездов в московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли после взрыва.