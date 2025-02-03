«Мог кто угодно»: звездный адвокат Жорин рассказал о взрыве в ЖК «Алые паруса»

Известный юрист живет в доме, где произошла трагедия.

Проникнуть на территорию московского ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв, мог кто угодно, несмотря на пропускной режим. Подрывнику могли заказать пропуск. Об этом 5-tv.ru заявил адвокат Сергей Жорин, который также проживает в этом комплексе.

«Это мог быть кто угодно: мог быть курьер, мог какой-то другой человек», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что на территории жилого комплекса действует пропускной режим. Однако получить его могут не только жильцы, но и люди, которые хотят посетить заведения на территории ЖК, например, ресторан или спортзал.

Очевидец взрыва в московском ЖК «Алые паруса», пожелавший остаться анонимным, допустил, что среди пострадавших мог оказаться житель жилого комплекса, который ходил с охраной.

«Все пылью заволокло. Услышал звон стекла, хруст и стоны. Я позвонил в МЧС и выбежал на улицу уже через черную лестницу, потому что там не пройти, и непонятно, может, там еще какая бомба лежала. Взрыв такой, уши не заложило. Я, правда, в лифте стоял», — рассказал свидетель.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания.

По одной из версий, это было покушение на убийство. Двое человек, включая руководителя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибли и четверо пострадали.

Источник сообщает, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что управляющая компания «Алых парусов»» отказалась комментировать взрыв.