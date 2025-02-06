Церемония прощания с Саркисяном началась на Троекуровском кладбище

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

Глава Федерации бокса ДНР погиб в результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса».

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с основателем батальона «Арбат», главой Федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном, погибшим в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса». На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть людей, несущих венки к залу прощания.

Церемония началась в четырех часов дня и будет длиться до девяти часов вечера. Известно, что на кладбище дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Похороны Армена Саркисяна состоятся 7 февраля с десяти часов утра.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в столице на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания. Согласно одной из версий, это было покушение на убийство. Погибли двое человек, включая Армена Саркисяна. Пострадали четыре человека.

Взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками, сообщал источник.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из погибших в ЖК «Алые паруса» мог быть исполнителем взрыва.

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