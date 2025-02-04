Погибшего при взрыве в ЖК «Алые Паруса» Саркисяна похоронят на Троекуровском кладбище
Создатель батальона «Арбат» скончался 3 февраля.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» руководителя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна похоронят 7 февраля на московском Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в добровольческом корпусе «Арбат».
«Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16:00 до 21:00. Похороны в пятницу 7 февраля на Троекуровском кладбище с 10:00. Поминальный обед по окончании траурных процедур», — говорится в сообщении.
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания.
По одной из версий, это было покушение на убийство. Двое человек, включая Армена Саркисяна, погибли и четверо пострадали.
В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из погибших в ЖК «Алые паруса» мог быть исполнителем взрыва.
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