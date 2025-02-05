Алла Довлатова не собирается переезжать из ЖК «Алые паруса» после взрыва

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Знаменитость могла оказаться в эпицентре ЧП, но ее спасло пятно на одежде — из-за него она вышла из квартиры на 10 минут позже.

Алла Довлатова не будет переезжать

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова не планирует переезжать из жилого комплекса (ЖК) «Алые паруса», в котором 3 февраля прогремел взрыв. Артистка рассказала журналистам aif.ru, что сохранит квартиру после случившегося, но подчеркнула — она недовольна управляющей компанией и намерена бороться за ее замену.

Стоит отметить, что Довлатова чудом не оказалась в эпицентре взрыва, задержавшись перед выходом из дома на считанные минуты. Спустись она в холл пораньше, могла получить ранение или того хуже.

«Мысли о продаже квартиры у меня не появились. Я очень люблю это место, живу здесь уже 22 года. Но появились мысли поменять управляющую компанию. Потому что у меня муж полицейский, я ему вчера задавала вопросы по поводу безопасности. И на какие-то вопросы он мне ответил… Что-то действительно можно было бы сделать за те деньги, которые мы платим», — заявила звезда.

В результате взрыва в ЖК погибли глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Армен Саркисян — он скончался в больнице, а также еще один человек. По одной из версий им является смертник, организовавший нападение с бомбой. Пострадали еще четыре человека.

Следствие считает, что случившиеся могло быть целенаправленным покушением на Армена Саркисяна — ранее ему поступали угрозы. Украинскими спецслужбами он был внесен в список лиц из ДНР, подлежащих ликвидации.

Прощание с погибшим состоится на Троекуровском кладбище 6 февраля с 16:00 до 21:00. Похороны — 7 февраля там же с 10:00.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии на западе Москвы. После перестрелки на Кастанаевской улице неизвестные похитили человека.

Тема:
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