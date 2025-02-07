Погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисяна похоронили в Москве

Попрощаться с ним пришли сотни людей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны основателя батальона «Арбат», президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он погиб в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса».
Церемония началась в четыре часа дня и прошла в закрытом режиме. На территории дежурили сотрудники правоохранительных органов. Попрощаться с Саркисяном пришли сотни людей, принесшие цветы.
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство сдетонировало на первом этаже жилого здания.
Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян — он скончался в больнице, а также еще один человек. По одной из версий им является смертник, организовавший нападение с бомбой. Пострадали еще четыре человека.
Следствие считает, что случившиеся могло быть целенаправленным покушением на Саркисяна — ранее ему поступали угрозы. Украинскими спецслужбами он был внесен в список лиц из ДНР, подлежащих ликвидации.
В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что звездный адвокат Жорин рассказал о взрыве в ЖК «Алые паруса».
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