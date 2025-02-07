Погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисяна похоронили в Москве

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 44 0

Попрощаться с ним пришли сотни людей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны основателя батальона «Арбат», президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он погиб в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса».

Церемония началась в четыре часа дня и прошла в закрытом режиме. На территории дежурили сотрудники правоохранительных органов. Попрощаться с Саркисяном пришли сотни людей, принесшие цветы.

Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство сдетонировало на первом этаже жилого здания.

Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян — он скончался в больнице, а также еще один человек. По одной из версий им является смертник, организовавший нападение с бомбой. Пострадали еще четыре человека.

Следствие считает, что случившиеся могло быть целенаправленным покушением на Саркисяна — ранее ему поступали угрозы. Украинскими спецслужбами он был внесен в список лиц из ДНР, подлежащих ликвидации.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что звездный адвокат Жорин рассказал о взрыве в ЖК «Алые паруса».

Тема:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
6 февр
Церемония прощания с Саркисяном началась на Троекуровском кладбище
5 февр
Алла Довлатова не собирается переезжать из ЖК «Алые паруса» после взрыва
5 февр
Алла Довлатова спаслась от взрыва в ЖК «Алые паруса» по счастливой случайности
4 февр
Погибшего при взрыве в ЖК «Алые Паруса» Саркисяна похоронят на Троекуровском кладбище
4 февр
Наемный подрывник? Один из погибших в ЖК «Алые паруса» мог быть исполнителем взрыва
4 февр
В московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли подъезд после взрыва
3 февр
Угрожали с Украины? Новые подробности гибели Саркисяна в ЖК «Алые паруса»
3 февр
«Мог кто угодно»: звездный адвокат Жорин рассказал о взрыве в ЖК «Алые паруса»
-5° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Посол РФ во Франции рассказал, как Москва использует доходы от активов Запада
15:14
Двум московским подросткам вынесен приговор за поджог BMW
14:54
Погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисяна похоронили в Москве
14:41
«Переживаю за ребят»: Денис Матросов прокомментировал аварию с полицейскими
14:35
Москва получит 242 миллиона единиц медпрепаратов по офсетному контракту
14:31
Российские военные освободили Дружбу в ДНР

Сейчас читают

Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной в Москве
Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление
Впервые в истории: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год