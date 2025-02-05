«Биби, великий лидер»: Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер

Американский лидер не остался в стороне и вручил израильскому премьеру фотографию с милой подписью.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу в ходе встречи пейджеры — золотой пейджер и обычный, ссылаясь таким образом на операции против ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства во время визита Нетаньяху в Белый дом.

«Это была отличная операция», — ответил Трамп, его слова передает израильский «12-й канал».

В ответ американский президент презентовал фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».

Визит Нетаньяху в Белый дом длился пять часов.

Осенью 2024 года произошел массовый взрыв пейджеров у членов «Хезболлы» по всему Ливану. Всего было взорвано более тысячи пейджеров. Десятки людей были ранены и убиты. На следующий день взорвались сотни раций, после чего было также много людей пострадали, были и погибшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров поддержал слова Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО.