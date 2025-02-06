В кинотеатрах России вышла драма «Сент-Экзюпери»

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В основе сюжета — история о том, как автор легендарной книги «Маленький принц» спасал своего друга-летчика.

Фото, видео: Фото: Кадр из х/ф «Сент-Экзюпери». реж.: Пабло Агеро, 2024.; 5-tv.ru

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В прокат выходит приключенческая лента «Сент-Экзюпери» 6 февраля. В основе сюжета — история о том, как автор книги «Маленький принц» спасал своего друга — пилота, потерпевшего аварию в горах.

Считается, что именно это и вдохновило его на написание знаменитой повести, ведь он и сам был летчиком и репортером. Жажда приключений привела Сент-Экзюпери в СССР.

Авиации была посвящена и его заметка в «Известиях». В ней он рассказал о крушении самолета-гиганта, на котором как раз и летал незадолго до трагедии.

Статья «О движущей силе» вышла 20 мая 1935-го. Это всего три колонки, в которых он вспоминает отважных пилотов, и единственная публикация писателя в советской прессе.

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