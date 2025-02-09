Скончался научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Умер научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов

Умер научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов

Фото: Тимошенко Иван/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О смерти сообщили в пресс-службе института.

На 77-м году жизни скончался Сергей Рогов — ученый, доктор исторических наук и специалист в области международных отношений и военной политики, долгое время возглавлявший Институт США и Канады Российской академии наук. О смерти Рогова 5-tv.ru сообщила пресс-служба института.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Сергей Михайлович сегодня скончался», — подтвердили в пресс-службе института.

Весь научный путь Рогова был посвящен исследованиям американской и российской политики. С 1995 по 2015 год он руководил институтом и был активным членом научных советов при ключевых органах российской власти. Сергей Рогов является автором более 300 статей и 16 монографий.

Сергей Рогов оставил заметный след в российской и мировой науке, глубоко изучая отношения США и России. Профессионал, обладавший уникальной экспертизой, он был не только ученым, но и влиятельным консультантом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:32
«Если США и Европа не кинут»: Зеленский согласен на переговоры с Россией
0:15
Фон дер Ляйен заявила о готовности Европы к диалогу с США
23:55
«Есть шанс возобновить лыжный сезон»: синоптик о погоде в Москве
23:45
Обошел еще одного канадца: три голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения
23:39
Скончался научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов
23:20
Пушилин рассказал о тактических успехах российской армии в Часовом Яре

Сейчас читают

Госпитализированная после ЭКО пациентка столичной клиники находится в коме
«Мешает по жизни»: Билан рассказал о девушке своей мечты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Эффективная защита радиатора: как выбрать утеплитель для авто

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год