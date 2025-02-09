Скончался научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов

Умер научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов
Фото: Тимошенко Иван/ТАСС
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О смерти сообщили в пресс-службе института.
На 77-м году жизни скончался Сергей Рогов — ученый, доктор исторических наук и специалист в области международных отношений и военной политики, долгое время возглавлявший Институт США и Канады Российской академии наук. О смерти Рогова 5-tv.ru сообщила пресс-служба института.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что Сергей Михайлович сегодня скончался», — подтвердили в пресс-службе института.
Весь научный путь Рогова был посвящен исследованиям американской и российской политики. С 1995 по 2015 год он руководил институтом и был активным членом научных советов при ключевых органах российской власти. Сергей Рогов является автором более 300 статей и 16 монографий.
Сергей Рогов оставил заметный след в российской и мировой науке, глубоко изучая отношения США и России. Профессионал, обладавший уникальной экспертизой, он был не только ученым, но и влиятельным консультантом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда.
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