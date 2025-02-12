Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

На церемонию прощания с актером в храме Святителя Николая на Трех Горах были пришли близкие, друзья и коллеги покойного артиста. Среди них - Лариса Лужина, Елена Малышева, Леонид Якубович, Лариса Гузеева и многие другие.

Сын артиста Александр Стриженов не мог сдержать слез во время церемонии, когда речь зашла о последнем дне жизни отца. Как вспоминал наследник, Олег Стриженов был готов к смерти, и в последние часы ждал, чтобы его забрала с собой его жена — Любовь Стриженова, которой не стало в июле прошлого года.

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказала Лужина про Стриженова во время церемонии прощания с актером.