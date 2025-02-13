Киевский режим готовит закон о мобилизации с 18 лет. При этом уже открылся набор молодых добровольцев.

Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкоматы). Об этом рассказала жительница Житомира в беседе с РИА Новости.

«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК», — поделилась она.

Жительница Харьковской области рассказала, что спрятала своих сыновей еще в начале мобилизации на Украине. Они уже два года не выходят на улицу.

«Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого», — подчеркнула женщина.

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Мобилизация на Украине

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены после начала российской спецоперации по защите Донбасса. После этого их срок действия неоднократно продлевался. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно этому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК.

При этом минимальным призывным возрастом сейчас является 25 лет. А в январе 2025-го киевский режим заявил о подготовке закона о мобилизации с 18 лет. Документ уже вскоре отправится на утверждение. Украинцам предложат новый контракт с ВСУ, который будет включать обучение и высокую оплату. Но на этом беды не кончились. Буквально 12 февраля на Украине открыли набор добровольцев с 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнопленный рассказал о 16-летних боевиках в рядах ВСУ. Киевский режим не жалеет никого. На Украине принудительно мобилизуют, выкрадывают людей и обманным путем отправляют на фронт.